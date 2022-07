Tchizé dos Santos: televisão, jetset e pêra rocha

Quem acompanha Tchizé dos Santos nas redes sociais, sabe que ela continua a ter negócios em Angola, apesar do seu auto-exílio em Londres. O restaurante TEN – abreviatura de The Executive Network –, na marginal de Luanda, com vista privilegiada para o mar, é alvo de partilhas constantes, quase sempre uma fotografia do prato requintado fotografado numa mesa junto à janela com a baía de Luanda como pano de fundo.