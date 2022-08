Criador de moda Giorgio Armani ajuda a retirar turistas de incêndio na ilha de Pantelleria

O criador de moda Giorgio Armani ajudou a retirar 30 turistas da ilha de Pantelleria, em Itália, depois de ter deflagrado um incêndio florestal, confirmaram as autoridades nesta quinta-feira. Aos 88 anos, o designer terá usado o seu próprio barco para ajudar a resgatar os vizinhos.

Não há danos materiais nem pessoais a registar do incidente no noroeste da remota ilha italiana entre a Sicília e a Tunísia. A notícia de que o criador tinha auxiliado na saída dos turistas, usando o seu próprio barco foi avançada pela Guarda Costeira.

As chamas terão chegado perto da casa de férias do consagrado criador, confirmou um porta-voz da empresa epónima. “Foi o pessoal do Sr. Armani que deu o alerta. No entanto, foi o próprio Sr. Armani que decidiu ir de barco avisar os vizinhos”, contam as autoridades, citadas pelo espanhol El Mundo.

Num vídeo a circular na Internet, podem ver-se as chamas a consumir a paisagem da ilha e o barco semi-rígido de Armani a transportar em segurança os turistas que ali passavam férias, depois de terem sido alertados pelo designer. Com 88 anos, Giorgio Armani continua de vento em pompa. Apesar de se notarem alguns sinais de cansaço — no ano passado disse estar a ponderar, pela primeira vez, encontrar um sócio italiano para as suas marcas — o criador surpreendeu com o gesto heróico desta quinta-feira.

As causas do incêndio continuam por determinar, mas o presidente da câmara municipal de Pantelleria, Vincenzo Campo, reconheceu que pode tratar-se de fogo posto. O governante aproveitou para deixar uma palavra de apreço a Armani e às autoridades pela pronta resposta, não se coibindo de condenar todos “os cobardes” que “injustamente pisam” aquela terra.

À semelhança de o que tem acontecido em Portugal, também a Itália se tem debatido com incêndios florestais este Verão, consequência da onda de calor e dos vários meses de seca. Os especialistas alertam que a situação é uma bola de neve: os incêndios libertam dióxido de carbono (CO2), que aquece o planeta e potencia ainda mais as alterações climáticas e condições meteorológicas extremas.