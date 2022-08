Marcelo ao lado do Governo avisa que os incêndios são desafio de todos

Em vésperas de uma nova vaga de calor e no mesmo dia em que o líder do PSD teceu críticas ao Governo por falhas na prevenção e combate aos incêndios, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou estar ao lado do executivo ao salientar a complexidade de fogos como os da serra da Estrela e lembrando que a seca severa e as elevadas temperaturas já causaram incêndios até em países europeus onde os mesmos, até há pouco tempo, seriam inimagináveis.