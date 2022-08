Na remota e gelada Antárctida já se criam e comem alfaces, rúcula e salsa

Lembra-se de quando o Matt Damon ficou Perdido em Marte e teve de cultivar batatas num ambiente hostil para conseguir sobreviver até que na Terra descortinassem como haviam de o fazer regressar? Pois bem, os argentinos estão a fazer algo semelhante um pouco mais perto de nós, na Antárctida. E com a vantagem de não terem de correr contra o tempo.

Na inóspita ilha de Marambio, que fica a quase tanta distância de Buenos Aires (3297 quilómetros) como do Pólo Sul (2864 quilómetros), só há pedregulhos e gelo. Mas desde meados de Maio que neste pedaço de Argentina no continente gelado se produzem (e consomem) alfaces, rúcula e salsa.

A proeza de ter uma produção agrícola num local em que do solo nada brota e as temperaturas máximas oscilam entre os 11 e os 40 graus negativos deve-se a uma equipa de cientistas do Instituto Nacional de Tecnologia Agro-pecuária e da Universidade Nacional da Patagónia Austral.

A referência a Marte não vem totalmente a despropósito. Diz Jorge Birgi, investigador que lidera o projecto, numa reportagem do jornal patagónio En Estos Días, que “a Antárctida é um pouco como Marte” e que a comunidade científica internacional está de olhos postos no que se faz em Marambio precisamente pelas possibilidades que abre.

Mas quem já viu o filme notará uma grande diferença entre os cultivos de Damon e o que acontece em Marambio. Na base antárctica a produção faz-se com recurso a um sistema hidropónico – isto é, sem terra, só com água e soluções nutritivas que compensam a ausência dos nutrientes naturalmente presentes no solo.

O Módulo Antárctico de Produção Hidropónica foi idealizado em 2017 e começou a ser montado no ano seguinte. É um contentor marítimo que antes era usado como armazém e que primeiro foi forrado com uma capa isoladora para depois ser recheado com todo o material necessário: luzes próprias, bombas de água, sensores, câmaras de alta resolução, instrumentos telemétricos que permitem controlar as condições de segurança, a humidade, se há perdas de água. E, claro, com as estantes onde estão colocados os contentores de plástico onde se plantam e nascem as verduras.

Marambio é uma ilha relativamente pequena que foi descoberta em 1843 no Mar de Weddell, que forma uma enorme baía no Oceano Glacial Antárctico. Cerca de um século depois, a Argentina começou a procurar um local no continente em que pudessem aterrar aviões e decidiu-se por aquele pedaço de terra devido às suas características: está a cerca de 200 metros acima do nível do mar e, por isso, não está permanentemente gelado. Além disso, é sobretudo um planalto.

A construção da pista de aterragem começou em 1969. “Vivíamos em pequenas tendas. Quando desligávamos o fogareiro lá dentro fazia a mesma temperatura que fora: 15, 20, 30 graus negativos”, recorda Juan Carlos Luján, que lá trabalhou. A ilha deve o seu nome a Gustavo Marambio, oficial da Força Aérea argentina que realizou alguns dos primeiros voos sobre a Antárctida e que teve uma morte que desafia as probabilidades. Em 1953, o avião em que seguia chocou com outro em pleno voo.

Actualmente, Marambio é uma das seis bases permanentes da Argentina na Antárctida e a mais importante. É usada para lançar operações de busca e salvamento em toda a Antárctida argentina e para transporte de pessoas e cargas de e para as restantes bases, mesmo as de outros países. No Inverno tem uma população de 70 a 80 pessoas, sobretudo militares e meteorologistas, e no Verão pode chegar às 200.

A primeira colheita da produção hidropónica decorreu em Maio. Em certo jantar foi servida pizza de presunto e mozarela com rúcula, um prato corriqueiro nos restaurantes italianos mas uma novidade absoluta na Antárctida. O momento era histórico, mas poucos o comentaram. Só no dia seguinte, quando havia folhas de alface disponíveis para pôr no meio de sandes, é que o refeitório rompeu em aplausos.

“Comemos muitos hidratos de carbono, coisas congeladas que têm muito sódio”, comentou ao jornal meteorológico Meteored o director de assuntos antárcticos da Força Aérea argentina, Enrique Videla. Entre Abril e Novembro é Inverno no hemisfério Sul e a Antárctida torna-se praticamente intransitável, impedindo os reabastecimentos. A grande maioria dos legumes que se consome naquela e noutras bases é congelada ou enlatada.

“O que queremos na base Marambio é ser mais sustentáveis em tudo: energias renováveis, menos consumo de combustíveis fósseis e com o cultivo hidropónico conseguimos melhorar a qualidade de vida”, disse ainda Videla.

A equipa de Jorge Birgi já pensa nos próximos cultivos. A humanidade chegar a Marte ainda vai demorar, mas talvez não falte muito para que haja manjericão, espinafres, chicória, cebolinho, orégãos, tomate cherry e frutas na Antárctida.