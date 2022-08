Vice-presidente William Ruto vence presidenciais no Quénia

Seis dias após 22,1 milhões de quenianos terem sido chamados às urnas, o país africano conhece finalmente o nome do sucessor.

O vice-presidente do Quénia, William Ruto, ganhou as eleições presidenciais de terça-feira, recolhendo 50,49% dos votos, segundo os resultados publicados esta segunda-feira pela comissão eleitoral do país. O seu principal adversário, o ex-primeiro-ministro e líder da oposição Raila Odinga, obteve 48,85% dos sufrágios.

Citado pela agência France-Presse, o presidente da comissão eleitoral, Wafula Chebukati, disse que Ruto recebeu mais de 7,17 milhões de votos, contra 6,94 milhões para Odinga, pelo que venceu uma das eleições mais acirradas da história do Quénia.