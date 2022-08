Já arderam quase 10 mil hectares na Serra da Estrela

Catorze aeronaves, incluindo um avião Canadair, estavam pelas 11h a apoiar mais de 1500 bombeiros no combate ao incêndio. Existiam quase 500 viaturas no terreno.

Cerca de 10 mil hectares arderam até esta quinta-feira na Serra da Estrela, onde desde sábado lavra o incêndio que começou na Covilhã, segundo o sistema de vigilância europeu Copernicus. De acordo com a informação disponível, até quarta-feira tinham ardido 9532 hectares na região da Serra da Estrela.

Na terça-feira, o vice-presidente da Câmara da Covilhã tinha dito que o incêndio que deflagrou no sábado em Garrocho (Covilhã) já tinha consumido cerca de três mil hectares de floresta e mato no concelho.

Segundo a informação provisória recolhida até esta quinta-feira e disponível no site do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), já arderam este ano 74.304 hectares em espaços rurais, sendo que metade são povoamentos florestais, 41% representa área ardida de mato e 9% área agrícola. No total, segundo a mesma fonte, este ano já foram registadas 8184 ocorrências.

No início da semana, o último relatório do ICNF, que não incluía o incêndio que deflagrou no sábado na Covilhã, indicava um total de 58.354 hectares de área ardida até 31 de Julho.

Ao quinto dia de incêndio a população lamenta a "jóia" que se perdeu na Serra da Estrela.

O fogo, que começou no concelho da Covilhã e que se estendeu a Manteigas, passou para os concelhos da Guarda e Gouveia (distrito da Guarda).

Durante a tarde de quarta-feira, o incêndio obrigou à evacuação de um parque de campismo no concelho de Manteigas, numa atitude que o comandante operacional de Lisboa e Vale do Tejo considerou de proactividade do município, “garantindo a segurança das pessoas”.