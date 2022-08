Quinta na TV: Robin Williams, Mata Hari e leoas, com ou sem Sal, debaixo d’O Sol da Caparica

CINEMA

A Idade de Adaline

Hollywood, 10h00

Adaline (Blake Lively) nasceu em 1908. Cresceu, constituiu família e levou uma vida como a de tantas outras mulheres do seu tempo. Mas tudo mudou quando sofreu um acidente grave que lhe deixou como sequela a imunidade à passagem do tempo. Nunca mais envelheceria. Um dia, alguém a sacode da sua existência linear e intemporal, alguém cujo amor pode valer muito mais do que imortalidade. Um drama romântico com realização de Lee Toland Krieger, também com Harrison Ford, Michiel Huisman e Kathy Baker no elenco.

Equinócio

RTP2, 14h44

Duas mulheres numa pequena lancha levam uma urna com cinzas até um ilhéu. Retidas naquele lugar isolado, aproximam-se de um jovem e de um pescador, faroleiros daquela praia, para se entregarem ao desconhecido. No equinócio o tempo baralha-se como a luz e a escuridão. Ivo M. Ferreira regressa assim ao formato da curta-metragem, com um objecto enigmático e carregado de misticismo, protagonizado por Adriano Luz, Margarida Vila-Nova, Alba Baptista e Ivo Miguel.

Bom Dia, Vietname

Hollywood, 17h45

O filme que lançou Robin Williams para o estrelato internacional, com um tipo de personagem que lhe assentaria como uma luva: o rebelde brincalhão apostado em desafiar a autoridade. Aqui encarna um DJ da rádio do exército americano estacionado em Saigão, que ganha enorme popularidade entre os soldados com o seu estilo extravagante e honesto, no papel que lhe deu a sua primeira nomeação para o Óscar, conquistado mais tarde com O Bom Rebelde, de Gus Van Sant. Seguido por Com a Casa às Costas (19h50) e Clube dos Poetas Mortos (21h30), neste Especial Rir com Robin Williams do Canal Hollywood.

DOCUMENTÁRIOS

Tanzânia, O Reino das Leoas

RTP2, 16h05

Jean Barraud e Romain Quillon realizam este trabalho resultante de dez anos a acompanhar um dos grupos de leões mais poderosos da Tanzânia. Composto por sete fêmeas, dois machos e 13 crias, o clã revela-se nos desafios colocados pela mudança das estações, pelas rivalidades e pela necessidade de sobrevivência. As leoas dominantes terão de tomar decisões com consequências sérias, mas é o preço a pagar para manter o clã e os seus descendentes.

Passa o Sal

RTP2, 20h39

Um documentário investigativo de Michael McNamara sobre os mistérios de um dos nossos elementos mais fundamentais à vida humana: o sal. Poderia pensar-se que a nossa compreensão de algo tão básico seria simples, mas o humilde saleiro guarda muitos mistérios que nos levam bem abaixo da crosta terrestre e às profundezas do corpo humano em busca de respostas para um debate crescente sobre os benefícios e perigos do cloreto de sódio. Vamos juntar-nos a cientistas e académicos, marnotos, chefs e especialistas variados para desmontar mitos e reexaminar os dados conhecidos.

Mata Hari, a Bela Espia

RTP2, 23h23

Nascida Margaretha Zelle, nos Países Baixos, esta dançarina exótica e cortesã, cativa os homens mais poderosos do início do século XX, quando a Primeira Guerra eclode na Europa. É conhecida como Mata Hari, a mais famosa e mais bela espiã de todos os tempos, epítome da beleza e da sedução feminina. Acusada de espionagem pelos franceses, foi condenada à morte e enforcada em Outubro de 1917, mas terá realmente traído os segredos revelados por amantes influentes num momento de fraqueza?

MÚSICA

O Sol da Caparica

RTP1, 00h17

O Sol da Caparica está de volta nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de Agosto e a RTP volta a marcar presença no festival que promete positivamente agitar o Parque Urbano da Costa da Caparica. O cartaz surpreende pelo eclectismo e qualidade, enquanto favorece, como habitualmente, a música de expressão portuguesa: Calema, Clã, Miguel Ângelo, The Legendary Tigerman, Virgul, Wet Bed Gang, Diego Miranda, entre outros, marcam a presença de todos os géneros musicais, do pop ao hip hop, do rock à música electrónica, em cinco dias de diversão solarenga para todas as idades.