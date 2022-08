D. Pedro I, D. Pedro IV. Imperador e rei. Rupturas e continuidades na relação Portugal-Brasil

O fim do império não significa descolonização nem a cessação da influência mútua entre a ex-metrópole, Portugal, e a antiga colónia, Brasil. O conceito de independência pode ocultar mais do que revela.

As décadas entre a transferência da Corte Real de Lisboa para o Rio de Janeiro, em 1808, e o fim da Guerra Civil Portuguesa, em 1834, foram marcadas pela retração imperial, à medida que o território controlado pela coroa portuguesa diminuía acentuadamente. A independência do Brasil, declarada por D. Pedro em 1822 e reconhecida oficialmente pelo Governo português em 1825, conduziu ao termo definitivo do domínio luso no Novo Mundo.