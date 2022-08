Índice de preços dos alimentos da FAO cai 8,6% em Julho

Os preços de todos os cereais diminuíram, graças sobretudo ao acordo alcançado entre a Ucrânia e a Rússia para desbloquear as exportações dos principais portos do Mar Negro.

O índice de preços dos alimentos da FAO desceu para 140,9 pontos em Julho, menos 8,6% do que em Junho, graças principalmente a uma redução dos preços dos óleos vegetais e dos cereais.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês) informou esta sexta-feira que este foi o quarto declínio mensal consecutivo do índice, que reflecte a variação mensal dos preços internacionais de um cabaz dos produtos alimentares mais transaccionados nos mercados, depois de ter atingido um pico em Março na sequência da invasão da Ucrânia.

No entanto, o índice da FAO ainda estava, em Julho, 13,1% acima do nível do mesmo período em 2021 (124,6 pontos).

Em Julho, o índice de preços dos óleos vegetais da FAO diminuiu 19,2% em relação a Junho, marcando o nível mais baixo em 10 meses, mas 10% acima, ainda, do seu nível de Julho de 2021.

Os preços dos cereais caíram 11,5% em Julho face a Junho, mas permaneceram 16,6% acima do valor de Julho de 2021.

Os preços de todos os cereais diminuíram, a começar pelo trigo (redução de 14,5%), graças principalmente ao acordo alcançado entre a Ucrânia e a Rússia para desbloquear as exportações dos principais portos do Mar Negro e também à disponibilidade sazonal devido às colheitas em curso no hemisfério norte.

Os preços do açúcar caíram 3,8% face a Junho, devido às preocupações com as perspectivas da procura no contexto de novo abrandamento da economia global em 2022, ao enfraquecimento do real brasileiro e à descida dos preços do etanol, que levou a uma produção de açúcar no Brasil mais elevada em Julho do que anteriormente prevista.

O indicador que acompanha o preço do leite e lacticínios recuou 2,5% em relação a Junho, face à fraca actividade comercial, mas permaneceu 25,4% acima dos valores de Julho de 2021.

Em Julho, o índice de preços da carne também diminuiu 0,5% em relação a Junho, devido ao enfraquecimento da procura de importações de carne de bovino, ovino e suíno, mas ficou 8,6% acima do nível de Julho de 2021.