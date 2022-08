Richard Powers: a ideia da excepção humana é o centro das nossas catástrofes actuais

Richard Powers vive no topo de uma montanha no Tennessee e isso não é indiferente em relação ao escritor que é, aos livros que escreve. A relação entre o Homem, a Tecnologia e a Natureza está no centro das suas interrogações literárias, com destaque para Echo Maker, vencedor do National Book Award em 2006, ou do muito aclamado The Overstory, Pulitzer em 2019. Nessa altura chegou a dizer que nunca mais escreveria. Escreveu.