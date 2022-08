Níveis de sismicidade acima do normal no vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira

O vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira, entrou no segundo nível (entre sete) de alerta científico, devido aos níveis de actividade microssísmica. “Sem motivo para alarme”, considera, no entanto, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

“Um dos parâmetros monitorizados, a sismicidade, está claramente acima dos valores normais para o sistema vulcânico”, explica o presidente do CIVISA, Rui Marques, em declarações à agência Lusa. Ainda assim, reforça, não existe uma reactivação do mesmo.

Existem sete níveis de alerta vulcânico, em que V0 significa “estado de repouso” e V6 “erupção em curso”, de acordo com a informação disponível na página do CIVISA. Neste momento, o vulcão de Santa Bárbara está no nível V2, que significa uma possível reactivação do sistema.

Segundo Rui Marques, a decisão de colocar o vulcão de Santa Bárbara em nível de alerta V2 surge na sequência de “um incremento da actividade sísmica que se iniciou a 24 Junho e que tem persistido”. Desde então, foram registados “dois sismos sentidos”, adiantou.

“A 30 de Julho registou-se um sismo de maior magnitude, de 2,5 na escala de Richter, o segundo sismo sentido”, acrescentou. O presidente do CIVISA referiu que está a ser registada “uma média de 17 sismos por dia no vulcão de Santa Bárbara, nos últimos cinco dias.”

“Há um incremento diário na frequência de sismos. Mas, não há motivo neste momento para alarme. As pessoas devem manter o seu dia-a-dia”, vincou Rui Marques. O responsável sublinhou que o CIVISA “continua a fazer monitorização dos sistemas vulcânicos activos e, havendo alguma alteração, é logo comunicada ao Serviço Regional de Protecção Civil.”

Rui Marques referiu ainda que, “recorrentemente”, o vulcão de Santa Bárbara “vai tendo alguns incrementos da actividade sísmica”, o último dos quais “ocorreu entre Março e Dezembro de 2020, com mais de 500 sismos registados.”

Os Açores têm 18 sistemas vulcânicos activos em terra, como refere Rui Marques, sendo que o CIVISA monitoriza 50 zonas sismogénicas, ou seja, com capacidade de gerar sismicidade.

Acima do vulcão de Santa Bárbara, a ilha de São Jorge tem actualmente activo um nível de alerta vulcânico V3 (sistema activo sem iminência de erupção), na sequência da crise sismovulcânica registada desde 19 de Março deste ano.

O sismo de maior magnitude (3,8 na escala de Richter) desta crise ocorreu no dia 29 de Março, às 21h56. De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excepcionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).