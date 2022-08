Gelados italianos fazem Mú na Graça: nova gelataria já abriu

Alerta bola-de-Berlim com gelado! É uma das novidades da Mú para celebrar a estreia no bairro lisboeta da Graça. Mais uma: sorvete de Kombutcha, Lima e Gengibre.

A Mú começou por dar um ar da sua graça há quase uma década no Campo Mártires da Pátria, prometendo uma receita simples e eficaz: gelados 100% artesanais, juntando a tradição italiana aos sabores e ingredientes portugueses. Obra de um casal de Verona, Marco Bauli e Elena Castioni, que se apaixonaram por Lisboa e por aqui ficaram, a Mú foi crescendo, seduzindo fãs do gelato por outros lados, incluindo loja pop-up no Príncipe Real. Agora, chegou a altura de subir a outra colina e refrescar a Graça.

A nova gelataria, Mú Gelato & Caffè, promete, em comunicado, manter a receita de gelados “feitos com mais fruta e menos açúcar” e “o melhor da caffetteria e pasticceria italianas”. Para celebrar a estreia, anunciam-se novidades: sorvete de Kombucha, Lima e Gengibre ("disponível apenas durante a temporada mais quente"); bola-de-Berlim com gelado – “recheada com gelado de Pistacchio, Chocolate, ou Morango, ou o clássico gelado de creme de pasteleiro”.

Além da carta base da loja dos Mártires da Pátria, a loja vende também gelados da UAO, “marca de gelados vegan e sugar-free da família Mú”. Em complemento, prometem-se espresso italiano, “cappuccino genuíno, um impecável caffè latte ou um machiatto”, biscoitos artesanais italianos, brownies e tiramisú caseiro feito com palitos “savoiardi”.

“A Graça é um lugar vibrante e cheio de vida, onde todos os dias acontecem coisas novas e onde fazia todo o sentido estarmos com os nossos gelados”, diz Marco Bauli.

A gelataria, aberta em Julho, fica na artéria principal do bairro, na Rua da Graça (n.º 164, onde outrora esteve um Portela Café).