Nas paredes desta aldeia celebram-se os idosos e as suas rugas: são “as pessoas que, afinal, nos construíram”

Rugas de chorar / Rugas de sorrir / Rugas de cantar / Rugas de sentir. Já assim cantava António Variações (ou, melhor, cantaram-nos os Humanos por ele, que deixou Rugas por gravar). Na paredes de Alqueidão da Serra, Porto de Mós, distrito de Leiria, homenageiam-se agora os “rostos, as rugas” dos habitantes octogenários: são 67 pessoas com ou mais de 85 anos, fotografadas com toda a dignidade do retrato, lembrando que nas suas rugas, agora expostas em permanência, se escondem a sabedoria e toda uma vida de aprendizagem. E escondem-se o muito que ainda têm para dar.

“Gostaríamos que a mensagem transmitida pela alegria da participação destas 67 pessoas, pudesse ultrapassar os muros da nossa aldeia e se traduzissem pelo respeito aos nossos mais velhos, pela valorização das suas experiências de vida”, diz Adelaide Cordovil, da associação local que organizou a exposição, Alecrim e Salva, em mensagem à Ímpar.

A mostra, com 20 painéis, tem por objectivo “dar-lhes voz na sociedade actual”, de modo a que esta etapa da sua vida “seja vivida com confiança, alegria e realização pessoal e social”.

Foto Dar Voz à Idade, Alqueidão da Serra Alecrim e Salva

O projecto tem por título Dar voz à idade e evidencia “os rostos, as rugas, o aspecto dessas pessoas”, algo que “nem sempre é valorizado”, dizia Helena Batista, presidente da associação à Lusa na apresentação da iniciativa, estreada no sábado. Tudo “pensado para valorizar as pessoas que, afinal, nos construíram, nos criaram no contexto da aldeia”

Foto Dar Voz à Idade, Alqueidão da Serra Alecrim e Salva

“Quando olhamos para os rostos dos idosos, aquelas rugas têm um contexto e uma história que deve ser contada e valorizada”, frisa Helena Batista, admitindo a intenção de “chocar um pouco as pessoas, para as levar a pensar no que valorizarmos hoje em dia. Se calhar, não é o melhor, nem o mais importante. Temos de pensar mais no ser humano”.

Foto Dar Voz à Idade, Alqueidão da Serra Alecrim e Salva

A mostra contou com a fotógrafa local Ana Rodrigues e foram percorridos os lugares da freguesia, como Casais dos Vales, Covão de Oles, Casal Duro ou Bouceiros.

Foto Dar Voz à Idade, Alqueidão da Serra Alecrim e Salva

“Fotografámos todas as pessoas com 85 ou mais anos. Foram muito poucos os que ficaram de fora”, comentou Helena Batista, confessando: “Queremos dizer que apreciamos essas pessoas, as suas rugas, seja lá de que forma for. Acho que isso já aconteceu, porque nos encontros [para as fotografar] notava-se a felicidade por serem convidadas e fotografadas. Sentimos essa alegria e isso, por si só, já está ganho”.

Foto Dar Voz à Idade, Alqueidão da Serra Alecrim e Salva

E se começámos com uma canção, rematamos com outra, em dois versos que poderiam ser cantados após vermos estas fotografias vividas, escritos por Caetano Veloso para Homem Velho: “Mas ele dói e brilha único, indivíduo, maravilha sem igual / Já tem coragem de saber que é imortal”.