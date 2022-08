Pelo rio Cabrão: um trilho de levadas, cascatas e “paisagens magníficas”

Arcos de Valdevez convida a conhecer as maravilhas de um trilho em destaque nos 12 Meses, 12 Caminhadas do concelho. Visita guiada a 7 de Agosto, com reserva antecipada.

É através da Porta do Mezio, uma das cinco portas do Parque Nacional da Peneda Gerês, que chega o convite de Arcos de Valdevez. Se Mezio é “o hall de entrada para a magnífica imensidão das montanhas e vales do Soajo e Peneda”, território Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco, já o Trilho da Cascata do Rio Cabrão garante, dizem-nos, um percurso dotado “generosamente” pela natureza.

E sim, o nome do rio é chamativo – com direito a entrar nas listas das toponímias mais curiosas de Portugal. Mas, afinal, isso até pode funcionar como marketing eficiente... O certo é que passado o sorriso com o Cabrão, o melhor é focar-se no que mais importa: o percurso, embelezado pelos “caprichos” da natureza, com “levadas e cascatas nos seus vales rochosos, com recantos e paisagens magníficas e a existência de uma fauna e flora específica e valiosa”, destaca a informação prestada pela Porta do Mezio.

O convite para realizar o Trilho da Cascata do Rio Cabrão integra-se na agenda 12 Meses, 12 Caminhadas.

O passeio faz-se a 7 de Agosto, a partir das 8h com encontro em Arcos de Valdevez. A caminhada começa às 9h, termina às 12h. São apenas 4,5km (fáceis), mas é tudo de encher a vista.

Foto Trilho do Rio Cabrão Porta do Mezio

As inscrições são “limitadas e obrigatórias” (258 510 100/portadomezio@ardal.pt – informações sobre Porta do Mezio no site e Facebook) e cada participação custa 10 euros.

O Rio Cabrão, informa o Turismo do Porto e Norte, é “um rio de montanha que nasce um pouco acima da aldeia do Bobal, no planalto das Gevancas. Ao longo do seu pequeno mas acidentado percurso de 10,500 km, oferece múltiplos atractivos”. “Depois do Bilhó, a caminho do Parque Natural do Alvão, despenha-se num exuberante fraguedo de montanha conhecido como as quedas de água do Cabrão”.

Bom conselho: admirar a área a partir da “aldeia de Pioledo, onde as pequenas piscinas naturais e os antigos moinhos sobressaem num ambiente de rudeza original e intocada”. A rematar: “encontra-se com o rio Cabril no lugar das Mestras num vistoso quadro de frescura”.