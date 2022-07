Em terra de poucas boas notícias, quem tem Arco para mostrar é rei

A propósito do centenário da chegada do comboio a Lagos ouvimos neste episódio o Presidente da Câmara Municipal de Lagos, Henrique Pereira, que vai reabrir o pólo local do Museu Nacional Ferroviário.

Neste Sobre Carris falamos ainda do transporte ferroviário em Angola, as complicações com os novos horários no serviço raiano da Linha do Leste e o fecho para obras do troço Guarda-Vilar Formoso. A propósito do centenário da chegada do comboio a Lagos ouvimos neste episódio o Presidente da Câmara Municipal de Lagos, Henrique Pereira, que vai reabrir o pólo local do Museu Nacional Ferroviário.

