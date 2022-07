Morreu o actor britânico Bernard Cribbins

Ao longo de mais de sete décadas, Bernard Cribbins foi uma cara e uma voz recorrente na televisão, cinema e aparelhagens dos britânicos e de quem presta atenção à cultura saída do Reino Unido. O actor, nascido em 1928 em Oldham, na zona de Manchester, morreu esta quinta-feira, aos 93 anos.

Entre muitos outros papéis mais ou menos memoráveis, apareceu nos filmes da saga Carry On (Com Jeito Vai..., em português), nas comédias Arma de 2 Gumes e O Braço Esquerdo da Lei, ambas com Peter Sellers, em Casino Royale (a paródia de James Bond de 1967, não o filme de 2006) e em Frenzy - Perigo na Noite, de Alfred Hitchcock​.

Desde 2007, era Wilfred Mott na série Doctor Who, tendo antes, em 1966, aparecido no segundo filme baseado na série de televisão. Foi também Mr. Hutchinson, um vendedor que Basil Fawlty confunde com um inspector de hotéis, num episódio de Fawlty Towers, a sitcom pós-Monty Python de John Cleese. Fez também parte, no início dos anos 2000, do elenco da telenovela Coronation Street.

Dentro dos conteúdos para crianças, que sempre fizeram parte da sua carreira, foi ainda narrador da série de animação stop-motion The Wombles, e apareceu no filme dramático de Lionel Jeffries, O Comboio que Levava Saudades. Foi ainda a voz da canção cómica de 1962, Right Said Fred – sim, foi onde a banda de I'm Too Sexy foi buscar tirou o nome –, produzida por George Martin, que tinha reparado na voz de Cribbins quando este trabalhava no teatro londrino e o foi buscar para gravar discos.