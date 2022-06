Lisboa vai ver um John Cleese completamente diferente – ou exactamente igual

Quando o comediante britânico John Cleese subir ao palco do Coliseu dos Recreios esta sexta-feira para o primeiro de seis espectáculos em Lisboa (três dos quais esgotados, cinco deles adiados por duas vezes devido à pandemia), quem é que os espectadores vão encontrar? Um homem muito alto de 82 anos, é certo, uma lenda da comédia, seguramente, e uma figura que promete à cabeça ser esta a última oportunidade para o ver a actuar: Last time to see me before I die, assim se chama literalmente esta digressão. O comediante tem 60 anos de carreira e, a julgar pelos espectáculos anteriores da tournée, vai falar em palco sobre os Monty Python ou Um Peixe Chamado Vanda, títulos que geraram as suas legiões de fãs, mas também sobre um dos seus cavalos de batalha actuais, que o fez perder alguns admiradores: o chamado politicamente correcto e a “cultura do cancelamento”. São as transgressões de Cleese nestes anos de guerras culturais.