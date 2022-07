O académico ucraniano Serhii Plokhy, que ensina a história da Ucrânia e dirige o Instituto Ucraniano de Investigação na universidade de Harvard, conversou com o Ípsilon. O pretexto foi o lançamento em Portugal de A Porta da Europa – uma História da Ucrânia, obra de 2015 mas actualizada com um prefácio do autor já escrito depois da invasão russa da Ucrânia.