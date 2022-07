Valeriy Sokolov: “O Concerto para violino e orquestra de Tchaikovsky é uma peça que qualquer violinista que se preze tem de tocar”

O músico ucraniano acompanha a digressão da Orquestra XXI, que se inicia esta quarta-feira com um concerto no Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim.

Dirigida pelo maestro Dinis Sousa, a Orquestra XXI, que reúne músicos portugueses que vivem e trabalham noutros países, inaugura esta quarta-feira à noite, no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim, uma inédita digressão por vários festivais de Verão de música erudita. O programa, que termina no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, inclui peças de Vianna da Motta e de Béla Bártok, e ainda o Concerto para violino e orquestra do compositor russo Tchaikovsky, que terá como solista o ucraniano Valeriy Sokolov, um dos mais dotados violinistas actuais.