Novo Banco: responsabilidades que as auditorias não branqueiam

O que de pior aconteceu neste caso foi o Governo querer desfazer-se do NB a toda a pressa. Imagine-se que alguém coloca as suas galinhas ao alcance de uma raposa. Poderá assacar-se à raposa a responsabilidade de as ter magoado?

Foram tornadas públicas os resultados de duas auditorias ao Novo Banco – uma da Deloitte, outra do Tribunal de Contas. Ambas confirmam aquilo que já era do conhecimento geral: que a administração do NB foi pródiga na utilização dos 3,9 mil milhões do Fundo de Resolução (FR), mas que o Governo e o Banco de Portugal não são alheios a tal situação. Poder-se-ia dizer, pois, que nada de novo trouxeram.