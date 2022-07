Novo Banco vendeu carteira de malparado antes de ter parecer favorável sobre comprador

As duas carteiras de crédito malparado que o Novo Banco colocou no mercado em 2020 foram vendidas ao melhor preço e as decisões foram suportadas com base no aconselhamento do assessor jurídico destes processos. Mas, em ambos, são detectadas falhas. Num dos casos, em concreto o projecto que foi apelidado de “Carter”, o departamento de compliance do Novo Banco emitiu um parecer favorável sobre o comprador desta carteira, no que diz respeito à análise em matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo e de conflitos de interesse; mas esse parecer só chegou já depois de o conselho de administração ter fechado a venda com o comprador em causa.