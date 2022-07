Só nós dois é que sabemos

O primeiro-ministro António Costa e o recém-eleito líder do PSD, Luís Montenegro, encontraram-se na passada sexta-feira para uma conversa que durou meio dia de trabalho. Já passaram mais de três dias e os dois podem continuar a cantar o estribilho do gigante do romantismo dramático, Tony de Matos, porque, de facto, só eles os dois é que sabem o que lá se falou.