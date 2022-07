Veneza consegue No Bears, de Jafar Panahi, cineasta preso no Irão, para o concurso da 79ª edição

O iraniano Jafar Panahi, que vai cumprir seis anos de prisão relativa a uma sentença que data de 2010, anúncio feito há uma semana pelas autoridades judiciais de Teerão depois de o realizador se ter apresentado em tribunal em solidariedade com outros dois cineastas detidos por criticarem a violência policial contra manifestantes, será, de novo, uma presença/ausência significativa num festival de cinema: No Bears fará parte da competição da 79ª edição do Festival de Veneza, que se realiza de 31 de Agosto a 11 de Setembro.