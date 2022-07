Figueiró dos Vinhos volta a ser o mural do Festival Fazunchar

Quatro artistas espanhóis e os portugueses Mariana, a Miserável, e Lourenço Providência vão juntar, em Agosto, novos murais à paisagem de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, na 4.ª edição do festival Fazunchar, anunciou esta segunda-feira, dia 25, a organização.

Pelo quarto ano, entre 13 e 21 de Agosto, vão nascer pinturas nas paredes do concelho, juntando-se ao já amplo roteiro que cresce desde 2018, onde se combina criatividade, cor e virtuosismo em obras pensadas a partir da história, da natureza, das pessoas e das experiências locais.

Em 2022, o festival produzido pela Mistaker Maker para o município de Figueiró dos Vinhos promete revelar “novas áreas para explorar e antigas tradições para recordar”.

O cartaz inclui os artistas espanhóis Alba Fabre Sacristán, Juan Rivas, Slim Safont e Taquen, além dos referidos Lourenço Providência e Mariana, a Miserável, que, vão pintar, no centro histórico da vila e noutros pontos do concelho. Outra convidada desta edição de Fazunchar é Arashida. A artista brasileira vai criar telas que serão exibidas em vários locais do centro de Figueiró dos Vinhos.

Novidade para este ano é a criação de um mural pintado através de uma chamada à participação feita a artistas portugueses ou residentes em Portugal.

À arte urbana junta-se um quarteto de criadores que vão desenvolver obras também originais, em registo de residência artística, inspirando-se no quotidiano da vila e na acção do festival.

Assim, Mariana Vasconcelos (vídeo), Miguel Oliveira (fotografia), Silly (música) e João Pedro Vala (literatura) vão estar em Figueiró dos Vinhos a criar. A produção literária é uma estreia no festival.

Também a música faz parte da programação, nomeadamente com a apresentação das composições de Silly na residência artística, dia 19 de Agosto, e o concerto de PAPERCUTZ + Ensemble + Vasco Mendes, no dia 20, ambos na Casa da Cultura — Clube Figueiroense.

Também parte da exposição de ilustração Esquecidos, que resulta da residência artística de Francis.co no Fazunchar 2021, estará patente até ao final de Agosto no Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos.

Já em curso está a acção comunitária “Vila Florida”, que recupera uma antiga tradição local, entretanto caída no esquecimento. Segundo a organização, evocando o título de “Vila Florida da Europa”, recebido por Figueiró dos Vinhos em 1998, a população é convidada a construir flores de papel para decorar as ruas do centro histórico.

Fazunchar completa-se com visitas guiadas, workshops, piquenique comunitário e jornal de cordel.

Em conjunto, a intenção é “fazer de Figueiró dos Vinhos uma terra do fazer, da partilha com as comunidades locais e também com aquelas que aqui se desloquem temporariamente”.