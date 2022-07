Como as mães comunicam com as suas filhas (ou noras) depois de serem avós

Querida Mãe,

Amanhã, é Dia dos Avós, e dentro do espírito das Birras - Provocações de Verão 2022, faço-lhe aqui um apanhado de como as mães por este mundo fora comunicam com as suas filhas (ou noras), a partir do momento em que se tornam avós!

Qualquer semelhança com a realidade é a mais pura das coincidências.

Só uma nota final: por razões óbvias, esta é uma carta sem direito de resposta.

O Birras de Mãe, uma avó/mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. E, passado o confinamento, perceberam que não queriam perder este canal de comunicação, na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.