A viagem “penitencial” do Papa ao Canadá para pedir desculpa aos indígenas

O Papa Francisco saiu este domingo de Roma para realizar a primeira viagem de um pontífice ao Canadá em 20 anos, mas as circunstâncias da visita são tudo menos alegres. Durante uma semana, Francisco vai encontrar-se com representantes dos povos indígenas e com antigos alunos do sistema educativo cristão por onde milhares de crianças indígenas passaram à força e, em muitos casos, foram maltratadas e sexualmente abusadas. É grande a expectativa no Canadá para saber se o Papa vai fazer um pedido de desculpas em nome da Igreja Católica pelos abusos cometidos.