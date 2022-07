Mais de 100 operacionais e oito aeronaves combatem fogo em Alijó. A4 e EN15 reabriram

A A4 e a EN 15 estiveram fechadas ao trânsito na sequência do incêndio que decorre em Alijó desde as 16h, mas já reabriram. Fonte do CDOS afirma que “não há habitações em perigo”.

Mais de 100 operacionais e oito aeronaves estão a combater um incêndio que lavra desde as 16h em Vila Verde, concelho de Alijó, revelou à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

De acordo com a Protecção Civil, a A4 esteve fechada ao trânsito nos dois sentidos, entre os nós do Pópulo e de Justes, entre Vila Real e Alijó, na sequência do incêndio. As chamas levaram também ao corte da Estrada Nacional (EN) 15.

Ao PÚBLICO, o CDOS de Vila Real afirma que tanto a A4 como a EN15 já reabriram. O seu corte, que terá sido feito “por prevenção”, durou aproximadamente uma hora.

Meios que estavam estacionados em Murça nas operações de rescaldo do incêndio que lavrou naquela região na última semana transitaram já para Alijó, para ajudar ao combate. À agência Lusa, fonte do CDOS reiterou que “não há habitações em perigo”.