The Vine House: Sogevinus abre primeiro alojamento em quinta histórica do Douro

A antiga casa de família da Quinta de São Luiz, no Douro, foi recuperada e transformada em unidade de turismo. The Vine House abre portas em Agosto.

O grupo Sogevinus, que detém reconhecidas marcas de vinho como Calém, Kopke, Burmester, Barros ou Quinta da Boavista, reforça a aposta no enoturismo com a abertura da primeira unidade de alojamento no Douro.

A antiga casa de família da Quinta de São Luiz, “com mais de 200 anos”, foi recuperada e, a partir de Agosto, data da inauguração, abre portas ao público como The Vine House, “uma casa de campo que convida à descoberta daquela que é a mais antiga região demarcada do mundo, num ambiente repleto de charme e conforto”, lê-se em comunicado.

A nova unidade de alojamento conta com 11 quartos, todos com vista sobre o rio Douro e nome inspirado nos talhões de vinha que compõem a Quinta de São Luiz: Amadiz; Cardanho; Encosta; Tegão; Rumilã; Galeira; Lobata; Canária; Tilieira; Mesquita e D. Pedro – “alguns deles pertencentes a antigas quintas nas imediações que, com o passar dos anos, foram sendo compradas, completando os 125 hectares que hoje fazem parte da propriedade”. Destacam-se os seis quartos com “uma varanda exclusiva” sobre a vinha Rumilã, “a mais antiga” da quinta, “com origem numa parcela centenária”.

A recuperação do edifício procurou “manter a traça original”, reflectindo, nas diferentes alas e quartos, “a paisagem singular da região e toda a paixão da Quinta de São Luiz pela produção de vinho”, sublinha-se.

Situada em Tabuaço, entre a Régua e o Pinhão, acredita-se que a origem da quinta “remonta ao final do século XVIII”, embora o primeiro registo date dos inícios de 1800, segundo o livro Douro – as Quintas de Vinho do Porto. Em 1922, foi adquirida pela Kopke, “a mais antiga casa de vinho do Porto, fundada em 1638” e é, desde então, “berço dos vinhos produzidos” pela marca.

Durante a estadia, além do passeio até às vinhas e a “oportunidade de acompanhar o dia-a-dia de uma quinta vinhateira”, estão disponíveis várias experiências de enoturismo, como um “extenso leque de provas” que dão a conhecer os vinhos produzidos na quinta e “circuitos de visita” que permitem não só acompanhar todo o processo de produção, da vinha ao vinho, como também “ver alguns dos principais pontos de interesse de São Luiz, como a capela de Santa Quitéria, onde antigamente os trabalhadores das vinhas se reuniam para ir à missa, a Casa do Alambique ou as típicas ‘Ginas'”.

Além da estadia, é possível, mediante reserva, receber um cesto de piquenique de pequeno-almoço diariamente à porta do quarto; encomendar um almoço ligeiro; ou aceder a um menu de jantar composto por entrada, prato principal (peixe, carne ou vegetariano) e sobremesa.