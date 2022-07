Desde o início da onda de calor, já houve mais de mil mortes acima do esperado

Desde 7 de Julho até esta segunda-feira, houve 1065 mortes acima do esperado para esta altura do ano, adiantou a directora-geral da Saúde esta quarta-feira durante uma audição na comissão de saúde no Parlamento. “Estamos num período de excesso de mortalidade”, disse Graça Freitas, enfatizando que “a onda de calor” justifica este fenómeno que “ainda vai aumentar” nos próximos dias.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) já tinha revelado antes estes dados provisórios das mortes em excesso por todas as causas numa nota em que recordou que o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu um alerta vermelho no dia 6 deste mês e sublinhou que as temperaturas de ar extremas (máximas e mínimas) têm “um potencial impacto conhecido na saúde, como consequência de desidratação e de descompensação de doenças crónicas, entre outros factores”. Elevadas temperaturas do ar “estão, geralmente, associadas a períodos de mortalidade mais elevado que o esperado para a altura do ano (excesso de mortalidade)”.

A situação melhorou, entretanto, e a DGS especifica na nota que as previsões meteorológicas apontam para uma descida de temperatura nos próximos dias e que o indicador do efeito previsto das temperaturas do ar na mortalidade (o índice Ícaro) “poderá atingir o valor máximo de 0,11” na sexta-feira em Portugal Continental, “traduzindo um efeito na mortalidade não significativo”.

Convocada pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda para esta audição na comissão de saúde para falar sobre a mortalidade por todas as causas e sobre a mortalidade materna em 2020, Graça Freitas confirmou que a DGS encontrou seis períodos de excesso de mortalidade nesse ano, o primeiro dos quais foi atribuído à actividade gripal, o segundo, entre Abril e Março, à primeira vaga da pandemia de covid-19, e o terceiro, no final de Maio, a um período relacionado com uma onda de calor identificada pelo IPMA.

O quarto período, em Julho e Agosto, também foi associado a temperaturas elevadas e o último período, em Novembro e Dezembro, teve que ver com outra vaga de covid-19, acrescentou. Quanto ao quinto período, em Setembro, sem causas identificadas no relatório divulgado este ano pela DGS, posteriormente percebeu-se que terá estado associado também a temperaturas elevadas, disse.