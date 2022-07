Na última semana, houve mais de 500 mortes acima do esperado para esta época do ano

Onda de calor será responsável por parte significativa da mortalidade em excesso. Especialista do IPMA calcula que, num balanço final, o impacto do período de temperaturas extremas não deverá ser inferior a mil óbitos acima do esperado para esta altura do ano.

Na última semana, entre segunda-feira e domingo, morreram mais 523 pessoas do que seria de esperar para esta época do ano, de acordo com os dados provisórios do sistema de vigilância da mortalidade por todas a causas gerido pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). O impacto desta onda de calor na mortalidade é muito elevado, ainda que os dados do Sistema de Informação de Certificados de Óbito (Sico) não permitam perceber quantas mortes em excesso se terão ficado a dever às temperaturas extremas registadas nos últimos dias.