Não se fique pelos óculos de leitura, há outras opções para a vista cansada

Com pouca iluminação e enormes menus encadernados, os meus companheiros de refeição riram-se de mim enquanto eu esticava os braços para conseguir ler as opções para aquela refeição e cada um deles puxou dos seus óculos de leitura. Não há volta a dar, a determinado ponto da nossa vida, começamos a sofrer de presbiopia — um termo de origem grega e que significa “olho velho”. Algumas pessoas percebem que a visão ao perto começa a ficar embaciada a partir dos 40 anos, muitos de nós experimentamos isso aos 50 e praticamente toda a gente lida com isso depois dos 60 anos. “A possibilidade é de 100%”, declara Peter McDonnell, oftalmologista e director do Wilmer Eye Institute da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, EUA.