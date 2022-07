Sem carne, Geranium de Copenhaga é o melhor restaurante do mundo. Belcanto de Avillez segura top 50

Gala dos World’s 50 Best Restaurants decorreu esta noite em Londres. Belcanto continua a ser o único português, mas desceu para 46º. No n.º1 continua a Dinamarca: saiu o Noma de Copenhaga, entra o Geranium de... Copenhaga, casa onde carne deixou de entrar.

Já era apontado como um dos favoritos, juntamente com outros restaurantes que, em 2021, tinham alcançado os lugares de topo da lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, e a cerimónia realizada em Londres acabou por o confirmar. O Geranium, de Copenhaga, alcançou o topo da lista dos The World’s 50 Best Restaurants. Liderado pelo chef Rasmus Kofoed – foi o primeiro chef na Dinamarca a conquistar as três estrelas Michelin –, subiu do segundo (2021) para o primeiro lugar, confirmando o reconhecimento da gastronomia dinamarquesa a nível internacional.