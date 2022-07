Black Bird canta nas noites mortas do streaming — e tão bem

Uma série de Dennis Lehane, o argumentista de Mystic River , pica diferentes géneros e espicaça a curiosidade e a gula do espectador da Apple TV+.

O principal motivo para falar de Black Bird duas semanas após a sua estreia na cada vez mais fiável Apple TV+ é que é o primeiro papel póstumo de Ray Liotta a aparecer nos ecrãs. Mas, coincidência elegíaca à parte, Black Bird é mais do que as muitas coisas que se podem pôr entre hífenes para a definir: série de crime real, drama prisional, folhetim de serial killers, thriller psicológico. É uma obra de Dennis Lehane, o escritor de policiais que David Simon pôs a trabalhar na incontornável The Wire, e é a versão televisiva de um masoquismo guloso.