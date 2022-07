Segunda, na TV: índios, soldados, mariachis e Quim Barreiros

CINEMA

Hostis

Hollywood, 16h10

EUA, 1892. O capitão Joseph Blocker, que odeia tribos nativas, é incumbido de escoltar um chefe cheyenne moribundo e a sua família de volta às suas terras. Ao encontrarem Rosalie, uma jovem branca que sobreviveu ao massacre da família por um grupo de índios, decidem levá-la. Escrito e realizado por Scott Cooper, a partir de uma história de Donald E. Stewart, este western conta com actuações de Christian Bale, Rosamund Pike e Timothée Chalamet.

El Mariachi

AXN Movies, 16h40

Um jovem mariachi (Carlos Gallardo), busca trabalho numa localidade da fronteira mexicana, onde chega ao mesmo tempo que um famoso assassino muito parecido com ele. Isto é o suficiente para se envolver numa história violenta, que não era a sua… Robert Rodriguez — com 23 anos e sete mil dólares — conseguiu criar, em apenas duas semanas, um clássico instantâneo que tanto cativou a crítica como a plateia, tendo recebido o Prémio do público no Festival de Sundance, em 1993, e no Festival de Deauville, em 1993, e o prémio de Melhor filme nos Independent Spirit Awards, em 1994.

Verão de 85

RTP2, 23h

Normandia, Verão de 1985. Prestes a afogar-se, Alexis, de 16 anos, é salvo por David, de 18. O episódio enceta uma relação de grande cumplicidade, que os obrigará a tomar decisões difíceis, que terão um enorme impacto nas suas vidas. Adaptação da obra Dance on My Grave, de Aidan Chambers, este coming of age desenvolto e queer tem assinatura do prolífico François Ozon (O Tempo Que Resta; Dentro de Casa; O Amante Duplo; Graças a Deus) e é liderado pela magnética dupla Félix Lefebvre e Benjamin Voisin.

Nascido Para Matar

Fox Movies, 23h18

Primeiro vem a recruta, que traz a perda da razão e humanidade, terminando com a sublime explosão de violência do humilhado soldado “Gomer Pyle” (Vincent d’Onofrio). Depois vem o combate, um horror descabido e surreal do qual nem o soldado “Joker” (Mathew Modine) consegue fazer sentido. Nomeado para o Óscar de melhor argumento adaptado em 1988, o inferno da guerra do Vietname, pela mão de Stanley Kubrick.

A Origem

AXN, 1h14

Dom Cobb é um ladrão de ideias e um espião de topo. A sua especialidade é entrar na mente das pessoas e extrair-lhes segredos durante o sono. Agora, tem uma missão ainda mais complexa para cumprir: implantar uma ideia na mente de alguém. Com argumento e realização de Christopher Nolan, um thriller de acção com Leonardo DiCaprio, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard e Ken Watanabe. Das oito nomeações que recebeu para os Óscares, colheu quatro estatuetas em categorias técnicas.

DOCUMENTÁRIOS

Hôtel de Ville: Câmara Municipal de Paris

RTP2, 20h34

O Hôtel de Ville, quase tão icónico como a Torre Eiffel, é sede do conselho de Paris e local de recepção oficial. Figuras como a rainha Isabel II e Nelson Mandela, agraciaram os seus salões. Através de imponentes reconstruções 3D, o documentário de Sandra Rude leva-nos à descoberta deste monumento pouco conhecido no coração da capital francesa.

Ecomare - Investigação e Salvamento de Espécies Marinhas

RTP1, 22h40

Este documentário de Paulo Caetano e Joaquim Pedro Ferreira dá a conhecer o Ecomare, um Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos Biológicos Marinhos da Universidade de Aveiro. Inaugurado em 2017, este é um centro de investigação dedicado às ciências do mar e à reabilitação dos animais que o habitam — em cinco anos conseguiu tratar e devolver à natureza centenas de animais, desde aves, tartarugas e mamíferos marinhos. A sua missão é deixar para as próximas gerações um oceano mais limpo e pleno de biodiversidade.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira fala com Quim Barreiros, um dos nomes maiores da música popular portuguesa. O acordeonista que toca desde tenra idade, recria viras, malhões e chulas, jogando jocosamente com palavras e frases de duplo sentido, para gáudio de uma vasta franja do público português, é o protagonista deste Primeira Pessoa.