Apanhado o primeiro buraco negro dormente

Os buracos negros são uma armadilha letal: atraem tudo ao seu redor e nem a luz lhes escapa. Ou melhor, são uma armadilha se não forem “dormentes”. Ao longo dos últimos anos, astrofísicos de todo o mundo têm apresentado candidatos à descoberta do “primeiro buraco negro dormente”. A detecção não é fácil e todas as propostas têm tido pouco sucesso. Agora, surge um novo candidato, na galáxia da Grande Nuvem de Magalhães: um buraco negro faz parelha com uma estrela bastante grande, com 25 vezes a massa do nosso Sol. Só que este buraco negro tem a sua actividade suspensa, não atraindo a massa da estrela que tem à volta. Como não suga massa nem interage com a estrela, este buraco negro emite pouca ou nenhuma radiação: ainda assim, foi apanhado na mesma.