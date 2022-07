Se estiver calor não ande de comboio?

O polémico comunicado da CP que recomendou a não utilização dos comboios nas horas de maior calor marcou uma semana de temperaturas muito altas em todo o país. Ainda assim, as falhas têm sido pontuais, mostrando a resiliência do sistema ferroviário, isto apesar de a CP continuar a revelar fortes dificuldades de comunicação ao passageiro, nomeadamente na explicação das várias incidências no sistema ferroviário.

A homologação das carruagens Arco, a exclusão dos asiáticos do maior concurso de sempre da CP e o atraso na modernização do troço Marco de Canaveses - Régua são ainda outros temas neste Sobre Carris.

