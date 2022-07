CP retira aviso aos clientes para evitarem viajar nas horas de maior calor

“Devido à onda de calor prevista para os próximos dias, as condições de conforto a bordo de alguns comboios poderão não ser as mais adequadas. Recomendamos que, sempre que possível, realize as suas viagens ao início da manhã ou ao final do dia.” Este foi o aviso fatal que a CP colocou no seu site na passada sexta-feira e que levou a uma onda de indignação, e por vezes de chacota, devido à analogia com os alertas sobre o adoecer durante o Verão ou comer bacalhau à brás nos dias de maior calor. No dia seguinte, a empresa retirava o aviso.