Em Leiria, ao volante de uma Renault 4L com o Quénia na memória

Nuno Rodrigues da Silva leva 30 anos de ralis, milhares de quilómetros, maioritariamente como navegador, actividade na qual dá cartas. Por isso, tê-lo como meu navegador numa velhinha Renault 4L traz-me, por um lado, um enorme descanso, mas, por outro, um peso acrescido sobre os ombros — afinal, estou longe de dominar as técnicas do todo-o-terreno e o carro que me propõem encaro-o como algo sem preço. Sim!, por já ser um histórico, mas sobretudo pelas histórias e carradas de pó, literalmente de várias latitudes e de quase todas as tonalidades, que se acumulam.