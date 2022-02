Renault 4L sopra 60 velas com sucesso português no Rali Safari

Duas duplas de pilotos portugueses embarcaram na aventura de desafiar o duro Rali Safari com duas Renault 4L quase de origem. E conseguiram cumprir o objectivo: cruzar a meta com os carros inteiros.

O icónico modelo da marca do losango assinalou em 2021 os 60 anos sobre o dia em que começou a ser produzido, tendo-se tornado um dos maiores sucessos da indústria automóvel do século XX na Europa, com mais de oito milhões de unidades matriculadas.