Os quatro cavaleiros dos ralis cujo “sangue corre nos automóveis”

Pedro Matos Chaves, Marco Barbosa, António Pinto dos Santos e Nuno Rodrigues da Silva. Quatro nomes ligados ao automobilismo lançam-se numa das mais duras provas de rali, no Quénia, aos comandos de duas Renault 4L quase de origem e contidos 34cv. Não vão para ganhar, mas querem acabar — inteiros e classificados.

Por esta altura, em que estas linhas são publicadas, António Pinto dos Santos, Marco Barbosa, Nuno Rodrigues da Silva e Pedro Matos Chaves estarão no Quénia, a cumprir a terceira etapa do East African Safari Classic Rally, com partida e chegada em Naniuqui.