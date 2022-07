Espanha com muitas viagens de comboio grátis de Setembro até ao fim do ano

As viagens de comboio de curta e média distância (menos de 300 quilómetros) em Espanha serão gratuitas até ao final do ano. O governo espanhol anunciou, a 12 de Julho, um desconto de 100% em bilhetes para comboios da companhia ferroviária Renfe, a partir de 1 de Setembro.

A medida pretende atenuar o impacto da inflação e da crise económica no país. O governo espanhol tinha já anunciado um desconto de 50% em bilhetes para comboios operados pela Renfe, em Junho. No entanto, decidiu tornar as viagens completamente gratuitas. “Gostava que o povo de Espanha percebesse que estou totalmente ciente das dificuldades diárias pelas quais a maioria das pessoas passa”, afirmou Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol.

​As viagens gratuitas, contudo, são exclusivas para passes mensais ou para quem adquirir bilhetes multi-viagem (mais do que uma viagem de ida e volta). Quem utilizar comboios de outras companhias também não pode usufruir do desconto de 100% no preço da viagem.

Os que vivem fora das áreas metropolitanas de Madrid ou Barcelona, duas grandes capitais regionais, dificilmente poderão tirar partido dos bilhetes grátis da Renfe, analisou a imprensa espanhola.

Por agora, os cidadãos poderão beneficiar do desconto de 50% anteriormente anunciado para bilhetes multi-viagens, que será somado ao desconto de 30% que as câmaras municipais e comunidades autónomas poderão aplicar a bilhetes multi-viagens de metro, eléctrico e autocarro, com o apoio financeiro do Estado.

Pedro Sánchez anunciou o desconto durante o debate do estado da nação, como parte de um pacote de respostas ao aumento dos preços provocado pela guerra na Ucrânia.

Para lá da natureza económica da medida, os bilhetes gratuitos pretendem encorajar uma forma de transporte mais amiga do ambiente, e diminuir as emissões de gases poluentes. Em comunicado, o Ministério dos Transportes espanhol explicou que a decisão “encoraja a utilização de transportes públicos para garantir uma forma segura, fiável, confortável, económica e sustentável de fazer deslocamentos no quotidiano”.

Em Maio, na Alemanha, a companhia ferroviária nacional Deutsche Bahn apresentou um bilhete mensal com o custo de nove euros, de Junho a Agosto. O passe permite viagens ilimitadas em todos os meios de transporte públicos, excepto comboios de alta velocidade ou longa distância da Deutsche Bahn ICE, Intercity e Eurocity.

Texto editado por Renata Monteiro