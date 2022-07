Tragam-me a cabeça de Aleixo Garcia

O português Aleixo Garcia, uns bons anos antes da notícia oficial da conquista do império de Atahualpa pelo espanhol Francisco Pizarro, engendrou por iniciativa própria, sem o patrocínio solene de reis ou banqueiross, uma expedição de mais de dois mil quilómetros desde o Atlântico até à orla do território inca. A pé.

Que alguém se tenha lembrado do Río de la Plata enquanto caminhava entre terraços, pináculos, torres e zimbórios do convento de San Felipe Neri, na boliviana Sucre, nada tem de excêntrico. O Río de la Plata fica longe, a mais de dois mil quilómetros, mas as terras de cujas entranhas se extraíam os tesouros que o baptizaram – de forma equívoca – estão apenas a uma centena de quilómetros, na ex-cidade imperial de Potosí.