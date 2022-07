Botânico Jorge Paiva doa colecção de diapositivos à Universidade de Coimbra

Fotografias do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra coberto de neve em Fevereiro de 1983, fotografias do Real Jardim de Kew (Londres) da década de 1970 e a colecção dos mais de 100 jardins e parques de Londres são exemplos daquilo que chegou até aos dias de hoje.

O botânico Jorge Paiva vai doar a sua colecção de mais de 30 mil diapositivos ao Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), da qual é professor catedrático jubilado. Iniciada na década de 1960, esta colecção - que será doada durante uma cerimónia na terça-feira - prolonga-se até ao século XXI e ao aparecimento das máquinas fotográficas digitais e resulta das expedições e missões que o ecólogo realizou ao longo da sua vida académica.

“Todos os diapositivos estão devidamente datados e identificados, com o nome dos locais, de instituições, de pessoas, de plantas e de ecossistemas de todos os continentes”, explicou Ana Margarida Silva, do Arquivo do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC. Segundo Ana Margarida Silva, “destaca-se o núcleo relativo às plantas e aos ecossistemas, porque permitem a realização de estudos de biodiversidade e ecologia”.

“A forma de acondicionamento dos slides, em caixas de cartão feitas à medida, permitiu a sua conservação ao longo das décadas. Nenhum diapositivo se perdeu até aos dias de hoje”, sublinhou.

Fotografias do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra coberto de neve em Fevereiro de 1983, fotografias do Real Jardim de Kew (Londres) da década de 1970 e a colecção dos mais de 100 jardins e parques de Londres são exemplos daquilo que chegou até aos dias de hoje.

O Departamento de Ciências da Vida da FCTUC considerou que esta doação representa a “possibilidade de salvaguarda e disponibilização de um conjunto significativo de dados históricos relativos a todas as zonas do globo e a responsabilidade de dar a conhecer e estudar o legado de um dos mais conhecidos e reconhecidos professores de Botânica da Universidade de Coimbra, a nível nacional e internacional”.