Voluntários transcrevem centenas de cartas históricas do Jardim Botânico de Coimbra

Há uma nova bíblia de informação a partir dos arquivos do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra (JBUC). Com o projecto Cartas da Natureza, lançado em 2019, no Zooniverse, uma plataforma online de ciência-cidadã, foi possível transcrever a informação de mais de 1300 documentos que estavam em bruto.