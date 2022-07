Chega cancela “Chega Fest” na Batalha por causa de risco de incêndio

O partido Chega decidiu esta quinta-feira cancelar o festival “Chega Fest”, programado para os dias 29, 30 e 31 de Julho, na Batalha, distrito de Leiria, que nos últimos dias tem sido brutalmente afectado pelos incêndios.

Através de um comunicado enviado às redacções, o Chega justifica que “perante o cenário de incêndios que assola o país, e tendo em conta a declaração do estado [situação] de contingência motivado pelo elevado risco de incêndio”, o partido preferiu cancelar o evento.

“O facto de não ser possível prever com antecedência como vai estar a situação climatérica na data de realização do festival – e tendo em conta a localização do mesmo –, coloca riscos de segurança a que a organização não quer sujeitar os participantes neste festival, pelo que opta pelo seu cancelamento”, lê-se no comunicado.

O Chega garante ainda que reembolsará o valor de todos os bilhetes comprados.

O “festival” de Verão do partido foi apresentado como um evento para “festejar a portugalidade” e o programa prometia fados, folclores, e um discurso do líder do partido, André Ventura.