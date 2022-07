Foram resgatados dois cangurus pequenos no incêndio em Palmela

Os bombeiros, a GNR e o grupo de Intervenção e Resgate Animal resgataram dois cangurus e outros animais de grande porte, alguns deles com queimaduras no corpo a precisarem de tratamento veterinário.

Dois cangurus e outros animais de grande porte que sofreram queimaduras no corpo foram resgatados na madrugada de quinta-feira, 14 de Julho, do incêndio em Palmela, distrito de Setúbal, pelo grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA).

O IRA explica que por volta das 3h foi resgatado um canguru na zona de Palmela, que se encontrava ferido com queimaduras nas patas, tendo sido transportado para o Posto de Comando. No Posto de Comando, adianta o grupo, foi accionado o Núcleo de Protecção Ambiental para acompanhar o grupo ao local do resgate, onde foi possível localizar um segundo canguru.

Segundo a CNN Portugal, o casal de cangurus wallaby vai ser encaminhado para o Badoca Safari Park, no concelho de Santiago do Cacém. Estes cangurus de porte pequeno são maioritariamente encontrados na Austrália.

Desde que as chamas deflagraram na zona de Palmela, o IRA já resgatou seis burros e póneis, alguns deles com queimaduras no corpo a precisarem de tratamento veterinário. Estes animais, adianta o grupo Intervenção e Resgate Animal, foram encaminhados para o posto veterinário de emergência montado no local até ser encontrado um sítio para os alojar.

Incêndio em Palmela terá consumido pelo menos 400 hectares. Apesar de dominado, o incêndio não está ainda em fase de rescaldo, por isso, não se baixa a guarda. Incêndio de Palmela danificou pelo menos duas habitações, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

O incêndio que deflagrou pouco depois das 12h de quarta-feira, 13 de Julho, em Palmela já se encontra dominado, tendo destruído cerca de 400 hectares de mato e provocado 12 feridos, dos quais nove bombeiros, dois civis e um militar da GNR. Um civil e um bombeiro sofreram queimaduras e estão a ser assistidos no Hospital de São José, em Lisboa.

O Governo decidiu hoje prolongar de sexta-feira para domingo a situação de contingência em Portugal Continental devido às previsões meteorológicas, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.