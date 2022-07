Ivana Trump, primeira mulher de Donald Trump, morre aos 73 anos

A primeira mulher de Donald Trump, Ivana Trump, morreu, esta quinta-feira, aos 73 anos. A informação foi avançada pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump na plataforma Truth Social.

“Entristece-me muito informar todos aqueles que a amavam que Ivana Trump faleceu na sua casa em Nova Iorque”, lê-se na publicação.

Donald e Ivana casaram-se em 1977 e divorciaram-se em 1992. Tiveram três filhos juntos: Donald Jr., Ivanka e Eric.

“Ivana Trump foi uma sobrevivente. Ela fugiu do comunismo e abraçou este país. Ela ensinou aos seus filhos a coragem e dureza, compaixão e determinação”, disse a família Trump numa declaração citada pela ABC News.

A família não menciona a causa da morte. A ABC News avança que os bombeiros de Nova Iorque enviaram uma equipa de paramédicos ao apartamento de Ivana, em Manhattan, Nova Iorque, em resposta a um pedido de socorro por volta das 12h00 (hora local) desta quinta-feira.

Ivana Trump nasceu de 20 de Fevereiro de 1949 na antiga Checoslováquia, sob domínio comunista. Saiu do país nos anos 70 e casou-se com Donald Trump em 1977. Durante anos trabalhou como executiva no império empresarial de Trump, tendo ajudado na decoração e design do Grand Hyatt Hotel e da Torre Trump. Ivana também foi autora de vários livros e criadora de uma linha de roupa.