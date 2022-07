Mais de 200 operacionais combatem fogo em Faro

Às 9h20, o incêndio mobilizava 202 operacionais, com o apoio de 79 veículos e dois meios aéreos.

Mais de 200 operacionais combatiam às 8h30 um incêndio em mato e pinhal em Gambelas, na freguesia de Montenegro, perto da Universidade do Algarve, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

O incêndio que deflagrou às 23h30 de terça-feira lavra, segundo a fonte, perto da Universidade do Algarve e do recinto onde deveria decorrer a Concentração Internacional de Motos de Faro, que entretanto passou para um “espaço urbanizado”.

Às 9h20, o incêndio mobilizava 202 operacionais, com o apoio de 79 veículos e dois meios aéreos.

De acordo com dados disponíveis no site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), às 9h20, 2669 operacionais combatiam 53 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 800 veículos e 17 meios aéreos.