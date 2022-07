Projectos que promovam a literacia em saúde podem ganhar cinco mil euros

A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde criou um prémio para galardoar projectos que facilitem a melhor compreensão de informação na área. As inscrições estão abertas até ao dia 7 de Setembro.

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Prémio Nacional de Literacia em Saúde. A iniciativa é da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS) e objectivo é apoiar equipas de trabalho que tenham implementado ou venham a implementar estratégias que promovam uma melhor compreensão da área, melhor acesso e melhor uso de informação.

Sobre a criação do prémio, Cristina Vaz de Almeida, presidente da SPLS, explica: “No terreno já havia uma série de intervenções em literacia em saúde e achamos que era de fomentar a visibilidade dos projectos através de um prémio.”

As candidaturas estão abertas a equipas ou entidades com actividade na área da saúde, educação, academia, empresas de comunicação ou outros organismos ligados à economia do terceiro sector (IPSS, associações de moradores, empreendedores sociais, entre outros).

Na primeira edição, o prémio será atribuído a projectos de duas categorias. A primeira engloba iniciativas que apresentem propostas de “estratégia e intervenção de literacia em saúde para promover a vigilância em saúde e/ou promover a vacinação”. A segunda categoria relaciona-se com o “domínio da segurança e da capacitação do doente, das associações representativas de doentes e de cuidadores”. O regulamento do programa lista, porém, mais cinco categorias às quais não será atribuído prémio este ano. O objectivo é servirem de “orientação para o próximo ano”.

O vencedor será decidido por um júri composto por um membro do conselho científico e por personalidades externas à SPLS. As avaliações são cegas (os projectos são apresentados sem autor revelado à partida) e dependerão de um conjunto de critérios definidos pelos jurados. A presidente avança que estes critérios se poderão relacionar com a capacidade de implementação, qualidade, criatividade, continuidade, entre outros.

Os projectos vencedores recebem um prémio de cinco mil euros — que é entregue na totalidade — e acompanhamento na fase de implementação. Cristina Vaz de Almeida sublinha a razão para se atribuir o prémio a grupos de trabalho e não a pessoas individuais: “Vamos premiar equipas. Literacia em saúde não se faz sozinho, faz-se no terreno para o melhor acesso, melhor compreensão, melhor uso dos recursos e da informação. E isso só em equipa é que se consegue.”

Como é explícito no site oficial, a SPLS é uma associação sem fins lucrativos “que prossegue fins científicos, formativos, organizativos, éticos e humanos na promoção, desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática da Literacia em Saúde.”

As candidaturas ao PNLS foram abertas a 7 de Abril, Dia Mundial da Saúde, e fecham a 7 de Setembro, cinco meses depois. No dia 26 de Março, dia de aniversário da SPLS, anunciam-se os vencedores.

