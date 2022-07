Marcelo entra de surpresa em directo no Facebook numa loja do Porto — e viraliza no Twitter

O Presidente da República aproveitou a sua visita ao Porto, no início da semana, para passar por uma loja de vestuário e calçado, cumprimentando as duas lojistas. Foi “um orgulho”, dizem as empresárias.

O Presidente da República foi captado recentemente num vídeo viral, em que aparece de visita a uma loja de vestuário e calçado no Porto, Paty & Sara Woman. O momento deu-se este domingo, tendo sido captado por um directo publicado na página de Facebook do estabelecimento e, que entretanto, viralizou na rede social Twitter, onde vários utilizadores se recusam a acreditar na veracidade do momento.

Marcelo a visitar uma loja que aposto que vende contrafeito em livestream.



E quando eu achava que já tinha visto de tudo… pic.twitter.com/iZ8Ba1IcV3 — Daniel Capitão ? (@danielcapitaooo) July 13, 2022

No entanto, como confirmou fonte da Presidência da República ao PÚBLICO, o episódio não tem nada de falso. Marcelo Rebelo de Sousa estava a sair da Casa da Música, onde tinha assistido a um concerto, quando, no seu regresso ao hotel, cumprimentou as várias pessoas que foi encontrando pelo caminho. Foi aí que reparou na loja de roupa de Paty Ribeiro e Sara Patrícia Oliveira, tendo decidido entrar.

Ao PÚBLICO, Paty conta que faltavam 20 minutos para a meia-noite quando o Presidente “bateu à porta” para cumprimentar as duas lojistas. Marcelo abraçou e deu beijos a Paty Ribeiro e a Sara Patrícia Oliveira, num momento que descrevem como “um orgulho”. “É um senhor com uma humildade nunca vista”, destaca Paty.

O Presidente da República esteve no Porto esta segunda-feira a propósito das comemorações do 190.º aniversário da Entrada no Porto do Exército Liberal.